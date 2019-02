Observer: Termin der Switch-Umsetzung des Cyberpunk-Horrorspiels steht fest - 4Players.de

Bloober Team wird Observer (>observer_) am 7. Februar 2019 auf Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis wird 29,99 Euro betragen. In der Rolle von Daniel Lazarski (gespielt und gesprochen von Rutger Hauer) schlüpft man im Jahr 2084 bei der Beweissuche in die Gehirne von Opfern und Verdächtigen. Einen Überblick über das Cyberpunk-Horrorspiel gibt das folgende Video.Vor etwa eineinhalb Jahren erschien der Titel der Layers-of-Fear-Macher bereits für PC, PS4 und Xbox One. Das Horrorspiel konnte aufgrund der repetitiven Psycho-Spielchen und zähen Dialoge aber keine besonders große Faszination entfachen ( zum Test )."Was würdest du tun, wenn deine Ängste gehackt würden? Es ist das Jahr 2084. Du bist Daniel Lazarski, ein Elite-Neuraldetektiv (genannt Observer) und Teil einer privaten Polizeieinheit, deren Job darin besteht, die Gedanken von Verdächtigen zu hacken und in sie einzudringen. Eine geheimnisvolle Nachricht deines Sohnes, einem hochrangigen Ingenieur der mächtigen Chiron Corporation, mit dem du zerstritten bist, bewegt dich dazu, in die schäbigen Slums Krakaus zu reisen, um Nachforschungen anzustellen. Während du dich in die Gedanken von Kriminellen und ihren Opfern hackst, um Hinweise zu finden, musst du ihre dunkelsten Ängste durchleben. Wie weit wirst du gehen, um die Wahrheit aufzudecken?"