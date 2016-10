Just Dance 2017: Video zum heutigen Release - 4Players.de

"All About Us" – Jordan Fisher

"Bailar" – Deorro Ft. Elvis Crespo

"Bang" – Anitta

"Bonbon" – Era Istrefi

"Cake By The Ocean" - DNCE

"Can't Feel My Face" - The Weeknd

"Carnaval Boom" - Latino Sunset

"Cheap Thrills" - Sia Ft. Sean Paul

"Cola Song" - INNA Ft. J Balvin

"DADDY" – PSY Ft. CL of 2NE1

"Don't Stop Me Now" – Queen

"Don't Wanna Know" - Maroon 5 Ft. Kendrick Lamar

"Dragostea Din Tei" – OZone

"El Tiki" - Maluma

"Ghost In The Keys" – Halloween Thrills

"Groove" – Jack & Jack

"Hips Don't Lie" – Shakira Ft. Wyclef Jean

"I Love Rock 'N' Roll" - Fast Forward Highway

"Into You" – Ariana Grande

"La Bicicleta" – Carlos Vives & Shakira

"Last Christmas" – Santa Clones

"Lean On" – Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake

"Leila" – Cheb Salama

"Let Me Love You" – DJ Snake Ft. Justin Bieber (Ubi Club Reward)

"Like I Would" – Zayn

"Little Swing" – AronChupa Ft. Little Sis Nora

"Oishii Oishii" – Wanko Ni Mero Mero

"PoPiPo" - Hatsune Miku

"RADICAL" Dyro & Dannic

"Run The Night" - Gigi Rowe

"Scream & Shout" - Will.i.am Ft. Britney Spears

"September" – Equinox Stars

"Single Ladies (Put a Ring on It)" – Beyonce

"Sorry" – Justin Bieber

"Te Dominar" – Daya Luz

"TicoTico no Fubá" – The Frankie Bostello Orchestra

"Watch Me (Whip/ Nae Nae)" - Silentó

"What Is Love" – Ultraclub 90

"Wherever I Go" – OneRepublic

"Worth It" – Fifth Harmoney Ft. Kid Ink

Heute erscheint das Tanzspiel Just Dance 2017 für Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 und PC (digital). Nächstes Jahr wird eine Umsetzung für NX von Nintendo folgen. Folgende Songs sind in der diesjährigen Version enthalten.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer