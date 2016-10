Steep: Early-Access-Beta und offene Beta finden im November statt - 4Players.de

Ubisoft hat zwei Beta-Phasen für Steep angekündigt, die vom 10. bis 14. November und vom 18. bis 21. November auf PC PlayStation 4 und Xbox One stattfinden werden. Damit können die Spieler schon vor der weltweiten Veröffentlichung am 2. Dezember die virtuellen Hänge der Alpen befahren.Zugang zur Open-Beta, die ab dem 18. November stattfindet, erhalten alle Spieler, die die große Open-World von Steep erkunden möchten. Für diejenigen, die schon früher in die Schneesaison starten wollen, gibt es die Möglichkeit, sich bis zum 9. November bei steepgame.com zu registrieren, um einen möglichen Zugang zur Early-Access-Beta zu erhalten."Durch die Beta-Phasen können die Spieler die Vielfalt der Welt von Steep entdecken, indem sie die Umgebung erkunden, Pisten abfahren und eine Vielzahl von Herausforderungen in drei von sieben Regionen abschließen, aus denen sich die Welt zusammensetzt - die Aravis, Tirol und die Nadeln. Außerdem gibt es neun Berggeschichten - erzählerische Herausforderungen, die sich tiefer mit den einzigartigen Momenten in der Welt von Steep befassen. Mit dem Abschluss der Herausforderungen und Berggeschichten, erhalten die Spieler neue Ausrüstungsgegenstände, um ihre Charaktere anzupassen. Des Weiteren testen die Spieler die Egoperspektive zusätzlich zur Third-Person-Ansicht, während sie ihre Lieblingsstrecken abfahren und diese mit anderen teilen."Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Trailer