Steep: Offener Betatest auf PC, PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Ubisoft hat die "Open Beta" von Steep für alle interessierten Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet . Mit Aravis, Tirol und "den Nadeln" sind drei der sieben Regionen, die die alpine offene Welt von Steep bilden, in dem offenen Betatest verfügbar. "Die Aktivitäten der Rider reichen von kompetitiven Herausforderungen bis zu ruhigen Fahrten durch die frostigen Schneelandschaften. Dabei sind sie entweder per Wingsuit, auf Skiern, mit dem Snowboard, per Paraglider oder zu Fuß unterwegs, um den Berg auf ihrem Wege zu entdecken. Die Rider können die Alpen sowohl im Alleingang, als auch gemeinsam mit bis zu drei Freunden durchqueren und gemeinsam erinnerungswürdige Momente erleben. Die Spieler können ihre Lines in einer Wiederholung anschauen und die Aufnahmen auf verschiedene Arten bearbeiten, indem sie die Kameraposition verändern und herein- und herauszoomen. Mithilfe des Features können sie außerdem ihre Freunde herausfordern, auf derselben Abfahrt ein besseres Ergebnis zu erzielen."Bis zum 21. November läuft die Testphase. Alle Spieler, die an der Open Beta teilnehmen, erhalten das "Crash-Test-Dummy-Outfit" im finalen Spiel. Steep wird am 2. Dezember 2016 veröffentlicht. Unsere Vorschau findet ihr hier