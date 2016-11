Steep: Video zeigt die offene Welt von Steep - 4Players.de

Sehr passend hat man für die Entwicklung von Steep Annecy als Produktionsort ausgewählt. Inmitten der alpinen Idylle konnte man die Berge vor Ort als Vorlage nehmen. In der offenen Welt befindet sich zwar das Matterhorn in der Nähe des Mont Blancs, dafür wurde alles daran gesetzt, die Gebiete so unterschiedlich wie möglich zu gestalten, ohne unrealistischen zu wirken:Letztes aktuelles Video: The World