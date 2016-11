Steep: Preload, Serverstart und keine Tests vor Freitag - 4Players.de

Da Steep als "Online-Multiplayer-Erfahrung" konzipiert ist, wird es keine Tests vor dem Verkaufsstart am Freitag (2. Dezember 2016) geben. Publisher Ubisoft schreibt in einem Statement : "Steep wurde von Anfang an als Mehrspieler-Erfahrung entwickelt. Während unserer Beta-Phasen habt ihr möglicherweise die Erfahrung gemacht, dass Steep am meisten Spaß macht, wenn die Welt in den Alpen von vielen Spielern bevölkert ist. (...) Es steht euch aber auch immer frei, die Berge auf eigene Faust zu erkunden und in eurem eigenen Spieltempo voranzuschreiten. Dennoch hat uns die Open-Beta darin bestätigt, dass Steep mit einer aktiven Community die beste Spielerfahrung liefert. Um dies zu berücksichtigen und die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern, können die Tests erst stattfinden, wenn die Server mit Spielern bevölkert sind. Steep wird deshalb den Medien zur weltweiten Veröffentlichung des Spiels am 2. Dezember für Rezensionszwecke zur Verfügung stehen. So ist gesichert, dass ein ausreichend großer Spielerpool online ist, um die essentiellen Mehrspielerkomponenten testen zu können." Unsere Vorschau findet ihr hier Diejenigen, die Steep digital im PSN, auf Xbox Live oder im Ubisoft Shop vorbestellt haben, können heute Abend um 18:00 Uhr mit dem Preload beginnen. Am 2. Dezember um 9:00 Uhr sollen dann die Server online gehen.Letztes aktuelles Video: The World