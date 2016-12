Steep: Video: Die Inhalte des Season Pass - 4Players.de

Mit dem Season-Pass von Steep erhalten Spieler 10.000 Steep Credits, 10 Helikopter-Tickets und das Snowman-Kostüm. Mit den Helikopterfahrten kann man überall in der Alpenwelt spawnen und starten. Die Steep Credits - Winter Fest Pack: Winter sled, plus new fun challenges and costumes to customize your look.

- Extreme Pack: 3 new adrenaline fueled sports - rocket wings, base jumping and speed gliding.

- Adrenaline Pack: Includes the Moonlight Pack of 3 unique night-time challenges and equipment pack, along with a total of 3 costumes, 2 outfits, 2 boards and 3 wingsuits.

- Exclusive Snowman Costume - Helicopter Tickets: to get you around the mountain even faster

- 10,000 Steep Credits

Mit dem Season-Pass von Steep erhalten Spieler 10.000 Steep Credits, 10 Helikopter-Tickets und das Snowman-Kostüm. Mit den Helikopterfahrten kann man überall in der Alpenwelt spawnen und starten. Bei den "Steep Credits" handelt es sich um eine Ingame-Währung, mit der man Kostüme, Snowboard-Bretter, Wingsuits und andere Gegenstände kaufen kann. Der Saison-Pass beinhaltet drei Pakete: Winter Fest Pack (Schlittenfahrt als neue Disziplin, neue Fun-Challenges und einzigartige Kostüme), Extreme Pack (drei neue Adrenalin-Disziplinen "Rocket Wings", "Base jumping" und "Speed gliding") und das Adrenaline Pack (drei Nacht-Challenges, dreiKostüme, zwei Outfits, zwei Bretter und drei Wingsuits).

