UncleDrew9ONE schrieb am 02.12.2016 um 11:48 Uhr

Prinzipiell hätte ich richtig Lust auf ein Wintersport Fungame. Was mich bei Steep aber massiv abschreckt, ist diese klare Ausrichtung auf "social" Gaming. Keiner meine Freunde hat eine Konsole, wenn ich spiele, möchte ich allein für mich spielen und in eine Welt versinken ohne dass ständig ein lächerlicher Geist rumfährt und irgendwas aufpoppt, dieser Trend dass alles super social sein muss geht mir auf den Zeiger.

Aus diesem Grund hatte mir übrigens auch Forza Horizon nie gefallen. Ich bevorzuge eine klare Trennung von SP und MP, von dem her: Kein Steep für mich.