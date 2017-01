Ubisoft hat für das Wintersportspiel Steep die erste Erweiterung veröffentlicht: Das Adrenalin-Paket enthält fünf neue Kostüme, drei neue Wingsuits und zwei weitere Snowboards. Neben diesen Charakteranpassungen werden außerdem drei zusätzliche Herausforderungen geboten: In Aiguilles wartet eine neue Paragliding-Erfahrung, in Tirol springt man mit dem Wingsuit die "Dark Pines" hinab und in Aoste nimmt man eine nächtliche "Paranormal"-Abfahrt in Angriff.Das Andrenalin-Paket ist bereits im Season Pass und der Gold Edition enthalten. Wer weder das eine noch das andere besitzt, wird auf PC, PS4 und Xbox One mit einem Preis von etwa sieben Euro zur Kasse gebeten.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer