Days Gone: Der Auftakt im ausführlichen Video: Biker, Freaker und Motorräder - 4Players.de

Den Auftakt von Days Gone zeigen und kommentieren die Entwickler (Bend Studio) bei Gameinformer. Präsentiert wird eine Alpha-Version, die stellenweise noch mit Performance-Macken zu kämpfen. Aber das von The Walking Dead, World War Z und Sons of Anarchy inspirierte Open-World-Action-Adventure wird ohnehin erst 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Wie es nach den ersten 52 Minuten weitergeht, könnt ihr euch hier anschauen. Sony : "Kämpft in einer offenen Welt, die aufgrund einer globalen Pandemie am Abgrund steht, ums Überleben. Euer bester Freund - und euer Überlebensgarant - ist dabei euer Motorrad. Schlüpft in die Rolle des Bikers und Beutejägers Deacon St. John und begleitet ihn auf seinem Überlebenskampf gegen rivalisierende Gangs, überwältigende Horden ehemals menschlicher Monster namens Freaker und eine erbarmungslose Welt, die es auf ihn abgesehen hat. Erkunden, plündern, überleben."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Alternative Spielszenen