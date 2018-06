Days Gone: Termin steht fest; Gefahren aus der Tierwelt und feindliche Fraktionen im E3-Trailer - 4Players.de

Im "E3-Vorprogramm" hat Sony den Veröffentlichungstermin von Days Gone benannt. Das Open-World-Actionspiel von Bend Studio wird am 22. Februar 2019 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Außerdem steht der E3-Trailer bereit, der neue Gefahren aus der Tierwelt, feindliche Fraktionen und Charaktere zeigt. John Garvin (Creative Director) im PlayStation Blog : "In diesem Trailer verkünden wir nicht nur das Erscheinungsdatum, sondern stellen ebenfalls zwei neue Gefahren aus der Tierwelt vor: Berglöwen sowie Pumas und infizierte Raben, die in der Spielwelt Schreier genannt werden. Ihr erlebt einen weiteren Hinterhalt, in dem Plünderer ein Fahrzeug in Brand stecken und auf den Highway schieben, um Deacon von seinem Bike zu stoßen. (...) Außerdem präsentieren wir - und das ist vielleicht das Wichtigste – eine neue gegnerische Menschenfraktion: Rest In Peace, kurz R.I.P., ist ein Kult, der die Freaker verehrt. Die Ripper genannten Mitglieder kleiden sich wie Freaker und töten jeden, der kein Ripper ist. Die Ripper spielen nicht nur in der Geschichte eine Rolle, sie sind auch ein wichtiger Teil des Freaker-Ökosystems im Spiel: Erhaltet ihr die Chance, ein Ripper-Camp auszuschalten, solltet ihr dafür einen Schwarm nutzen, denn Ripper weigern sich, Freaker zu töten. Dies kann zu äußerst unterhaltsamen Situationen führen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer