Days Gone: Erster Teil der Videoserie "The World of Days Gone" stellt den Schauplatz vor - 4Players.de

In einem zweiten Video stellt Sony die Vorbesteller-Boni vor, die ein Verbesserungspaket für das "Drifter-Bike" und eine frühe Freischaltung der "Drifter-Armbrust" enthält. Days Gone soll am 26. April exklusiv für die PS4 erscheinen.

Neben der normalen Version soll es folgende drei weiteren Editionen von Days Gone geben: • Digital Deluxe Edition o ein digitales Mini-Artbook o der digitale Soundtrack o drei zusätzliche Skins für das Drifter-Bike o vorzeitige Freischaltung der Schraubenschlüssel-Fertigkeit o ein dynamisches PlayStation-Design • Special Edition o alle Inhalte der Digital Deluxe Edition o eine SteelBook-Hülle o der Soundtrack auf CD o ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse Comics • Collector's Edition o alle Inhalte der Special Edition o eine Collector's-Edition-Statue o ein Set bestehend aus verschiedenen Aufnäher o sechs Days Gone-Sammelanstecker o vier Aufkleber

Special Edition alle Inhalte der Digital Deluxe Edition eine SteelBook-Hülle der Soundtrack auf CD ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse Comics

Collector’s Edition alle Inhalte der Special Edition eine Collector’s-Edition-Statue ein Set bestehend aus verschiedenen Aufnäher sechs Days Gone-Sammelanstecker vier Aufkleber



In der dreiteiligen Videoserie "The World of Days Gone" will Publisher Sony das Action-Adventure Days Gone detailliert vorstellen. Das erste Video "The Farewell Wilderness" rückt den Schauplatz Oregon in den Fokus. Zu sehen sind Eindrücke von Lavafeldern, Höhlen und verschneiten Bergregionen.