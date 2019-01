Days Gone: Zweiter Teil der Videoreihe zeigt neue Eindrücke des Drifter-Bikes - 4Players.de

Sony hat den zweiten Teil der mehrteiligen Videoreihe „Die Welt von Days Gone “ veröffentlicht, der den Namen „auf den maroden Straßen“ trägt. Diesmal geht es um Deacons Drifter-Bike, das in Days Gone eine wichtige Rolle spielen soll. Es soll möglich sein am Bike zu spawnen, es als erweitertes Inventar zu nutzen und die Gegend rund um Orgeon damit zu erkunden. Wie schon im ersten Teil der Reihe, gibt es weitere Eindrücke der Umgebung zu sehen. Days Gone soll am 26. April exklusiv für die PS4 erscheinen.