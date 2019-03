Days Gone: Wird sechs Stunden Zwischensequenzen umfassen - 4Players.de

In Days Gone wird es ungefähr sechs Stunden Zwischensequenzen geben, dies verrieten die Entwickler gegenüber GameReactor und weiteren Magazinen. Da Sony Bend schätzt , dass der "goldene Weg" beim Durchspielen ungefähr 30 Stunden in Anspruch nehmen wird, entfallen ungefähr 20 Prozent der Spielzeit auf die Zwischensequenzen. Allerdings soll die Spielzeit umfangreicher ausfallen, wenn man vorsichtiger vorgeht und generell aufmerksamer ist. Das Action-Adventure wird am 26. April 2019 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Unsere letzte Vorschau (Mitte 2018) findet ihr hier : Auf der E3 hatten wir zum ersten Mal die Möglichkeit, selbst Hand an das Survival-Abenteuer Days Gone anzulegen, das bereits vor zwei Jahren auf der Messe in Los Angeles angekündigt wurde und im nächsten Jahr erscheinen soll. Wir sind mit dem Biker Deacon St. John losgezogen, um herauszufinden, ob und inwiefern sich diese Zombie-Apokalypse von anderen Titeln wie Last of Us, Dying Light oder Dead Rising unterscheidet ...Letztes aktuelles Video: Wedding Trailer