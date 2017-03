Farpoint: VR-Shooter erscheint am 17. Mai zusammen mit VR-Ziel-Controller - 4Players.de

Sony hat endlich einen Termin für die Veröffentlichung des VR-Shooters Farpoint bekannt gegeben: Ab dem 17. Mai wird man sich im Debüt-Titel des Studios Impulse Gear aus der Egosicht durch eine außerirdische Welt ballern dürfen. Zwar wird der DualShock-Controller als Eingabegerät unterstützt, doch stellt Sony mit dem VR-Ziel-Controller eine interessante Steuerungsalternative für den Titel vor. Die futuristische Plastik-Kanone erinnert an den PS3 Sharp Shooter - mit dem Unterschied, dass Move- und Navigation-Controller jetzt offenbar fest verbaut wurden. Darüber hinaus soll der Controller mit Bewegungssensoren und Rumble-Motoren ausgestattet sein, während die leuchtende Kugel an der Front die Positionserfassung durch die Kamera ermöglicht.Außerdem hat das Studio bekannt gegeben, dass man sich nicht nur alleine den Bedrohungen stellen darf, sondern auch gemeinsam als Duo über das PlayStation Network losziehen kann, also einen Koop-Modus besitzt. Farpoint erscheint sowohl digital als auch im Handel für 59,99 Euro. Zusätzlich wird ein Bundle mit dem Ziel-Controller angeboten, das preislich bei 89,99 Euro angesiedelt sein wird. Vorbsteller erhalten außerdem Zugriff auf den „Wanderer des roten Planeten”-Raumanzug – ein exklusives UEP-Design, das im Spiel getragen werden kann.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer