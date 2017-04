Farpoint: Story-Trailer und Anmerkungen der Entwickler zu den Vorzügen des VR-Shooters - 4Players.de

Zusammen mit der Veröffentlichung des Story-Trailers zum VR-Shooter Farpoint hat Randy Nolta, Art Director und Mitbegründer von Impulse Gear, in einem Beitrag für den PlayStation Blog über die Vorzüge des Titels geplaudert, der exklusiv für PlayStation VR erscheint und mit dem VR-Ziel-Controller eine spezielle Zusatzhardware unterstützt.So führt er auch gleich die Plastik-Wumme als guten Grund an, der die Spielerfahrung bereichern soll: "Die Interaktion mit dem PS VR-Ziel-Controller war uns wirklich wichtig. Wir haben eine witzige, gestenbasierte Bewegung eingebaut, mit der man die Waffe wechseln kann, indem man hinter seinen Rücken greift. Wir wollten, dass man beim Spielen das Gefühl hat, als würde man in einem Paintball-Match oder einem ähnlichen Spiel sein – in dem man auf seine Umwelt reagiert, vor Feinden in Deckung geht, um die Ecke schaut, ganz so wie im realen Leben. Ihr werdet in das Spiel hineingesogen und erlebt ein noch aufregenderes und immersiveres Spielerlebnis. Wir sahen, dass es diesen Moment gibt, an dem der Spieler erkennt, dass die Reaktionsverhalten etwas völlig Neues ist – und das beginnt, sobald der Spieler den PS VR-Ziel-Controller verwendet und zum ersten Mal durch die Zieloptik blickt. Das ist der Moment, wo es ‘Klick’ macht und sich eure Spielweise völlig verändert."Über unsere ersten persönlichen Erfahrungen mit dem Ziel-Controller lest ihr in der Vorschau . Trotzdem wird es auch möglich sein, sich mit dem normalen DualShock durch den Alien-Planeten zu ballern.Darüber hinaus preist Nolta die Story innerhalb des Sci-Fi-Szenarios an und verspricht immersive Zwischensequenzen, in denen die aufwändig gestalteten Figuren und deren lebensechte Gesichtsanimationen besonders zur Geltung kommen sollen. Außerdem soll die Ballerei nicht nur alleine, sondern vor allem als Duo im Koop-Modus Spaß machen. Damit die Herausforderung erhalten bleibt, will man mehr Gegner auf die beiden Spieler hetzen und sie damit zum Teamwork bewegen.Doch nicht nur das: Laut Nolta nutzt Farpoint eine dynamische Anpassung des Schwierigkeitsgrades, um sowohl Anfängern als auch Shooter-Profis jederzeit eine ordentliche Herausforderung zu bieten. Neben der Kampagne wird es außerdem einen Herausforderungsmodus geben, der die acht Level ohne Zwischensequenzen umfasst. Dort trifft man nicht nur auf neue Gegnerformationen und Typen, sondern darf auch seine Ausrüstung selbst zusammenstellen und mit einem Multiplikator die Punktzahlen für Abschüsse in die Höhe treiben.Farpoint erscheint am 17. Mai für PlayStation 4 bzw. PlayStation VR - sowohl einzeln als auch im Bundle mit dem PSVR-Ziel-Controller (Aim Controller).Letztes aktuelles Video: Story-Trailer