Death Stranding: Soll vor 2020 erscheinen und vollständig im Solo-Modus gespielt werden können; Kojima hatte mit Metal Gear Survive nichts zu tun - 4Players.de

Am letzten Tag der Tokyo Game Show äußerte sich Hideo Kojima bei einem Stage-Event erneut zu Death Stranding und gab auch einen Kommentar zu Metal Gear Survive ab. Demnach würde für Death Stranding bereits in interner Veröffentlichungstermin feststehen - sonst wäre es auch schwierig, ein Budget für das Projekt festzulegen. Das Actionspiel soll irgendwann vor den Olympischen Spielen 2020 (in Tokio) und vor dem neuen Akira-Film (2019) erscheinen.Death Stranding wird laut Kojima eine völlig neue Form des kooperativen Zusammenspiels bieten. Man wird es aber auch vollständig im Einzelspieler-Modus spielen können. Dennoch sollen irgendwie Verbindungen zwischen den Spielern aufgebaut werden ( wir berichteten ). Das Casting für die Charakterrollen (neben Norman Reedus) ist bereits gestartet worden und auf die Frage, ob es eine weibliche Heldin geben wird, antwortete Kojima nur bedeutungsschwanger: "Wer sollte sie spielen?"Danach wurde er zu Metal Gear Survive befragt und ob er von dem Projekt gewusst hätte. Er sagte, dass er überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hätte und auch nichts davon gewusst habe. Metal Gear Solid würde sich für ihn um Spionage und politische Fiktion drehen und Zombies würden in dieser Welt nicht auftauchen. Auch Yoji Shinkawa (Designer bei Kojima Productions) sagte, dass Kojima niemals über so etwas gesprochen hätte.Letztes aktuelles Video: Kojima Productions-Intro