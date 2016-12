Death Stranding: Soundtrack von Metal-Gear-V-Komponist Ludvig Forssell - 4Players.de

Cat's out of the bag. Yes, I am composing music for #DeathStranding, it's an honor to once again work with @KojiPro2015_EN @Kojima_Hideo https://t.co/jgv0R9jlOm — Ludvig Forssell (@Lumparn) 3. Dezember 2016

Ludvig Forssell wird den Soundtrack für Death Stranding komponieren, dem neuen Spiel von Hideo Kojima. Das hat der Komponist und Audio Director von Kojima Productions stolz auf Twitter verkündet. Bereits bei Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain arbeitete Forssell mit Kojima zusammen und erhielt im vergangenen Jahr bei den Game Awards die Auszeichnung für den Soundtrack des Jahres. Bei uns kam die Musik gerade im Vergleich zu den fantastischen Klängen aus Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots nicht ganz so gut an und zählte zu den Enttäuschungen von The Phantom Pain. Vielleicht hat Forssell ja bei Death Stranding ein besseres Händchen und trifft den richtigen Ton.Letztes aktuelles Video: Trailer The Game Awards