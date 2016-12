Death Stranding: Mads Mikkelsen lobt Kojima, hat aber bisher noch keinen Durchblick bei der Handlung - 4Players.de

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen, u.a. bekannt für seine Rolle als Antagonist in James Bond: Casino Royale und zuletzt bei Dr. Strange sowie bald zu sehen in Star Wars: Rogue One, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Hideo Kojima bei Death Stranding. Zwar merkt er im Gespräch mit Birth.Movies.Death (via Kotaku ) an, bisher kein Spiel des japanischen Star-Designers selbst gespielt zu haben, doch wurden ihm Auszüge der Werke vorgestellt, in denen er Kojimas cineastischen Ansatz bereits erkennen konnte. Vor allem habe ihn aber der erste Trailer zu Death Stranding mit Schauspiel-Kollege Norman Reedus beeindruckt:"Ich habe aber auch den Trailer gesehn, den er mit Norman Reedus gemacht hat. Und ich dachte mir, das war spektakulär vom Standpunkt eines Schauspielers betrachtet", so Mikkelsen. "Die Emotionen, das Gefühl dabei, die Sinnlichkeit bei dem, was er [Kojima, Anm. d. Red] macht. Ohne ein Spieler zu sein dachte ich mir: Das ist verrückt, was er macht. Ich habe es geliebt."Zur Handlung kann und darf sich Mikkelsen (noch) nicht äußern, doch er räumt bereits ein, bisher ohnehin nicht viel von dem zu verstehen, was sich Kojima da ausgedacht hat."Es ist sehr komplex. Ihr kennt ihn ja [Kojima, Anm. d. Red.]. Er ist ein brillanter Kerl. Also... das Zeug, von dem er mir erzählt hat? Ich habe nur einen Teil davon verstanden. Es gab viele "Was?"-Momente. Ich muss es erst sehen, bevor ich es verstehe. Denn mit Death Stranding erschafft er etwas völlig Neues."Letztes aktuelles Video: Trailer The Game Awards