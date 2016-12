Death Stranding: Kojima twittert in Form von Raumfahrtpoesie über die Nutzung von Guerillas Engine - 4Players.de

1/4

The space development competition has been stagnated after the Cold War. Due to the steep rise in price of space development cost, pic.twitter.com/m1r9axh1ZS — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 10. Dezember 2016

2/4

the investment for the earth has been strengthened and they gave up on the space shuttle program. pic.twitter.com/nhu9WBlD1f — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 10. Dezember 2016

3/4

Meanwhile I who wants to proceed myself to the moon, met the guerrilla whose plan was to go to the mars. pic.twitter.com/HXBgJfB3CE — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 10. Dezember 2016

4/4

We decided to make the rocket by reforming their engine. And by doing so it enables us to go to the mars but even to the jupiter. pic.twitter.com/E5x8FHlVQD — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 10. Dezember 2016

Normalerweise werden Entwickler-Kooperationen in Pressemitteilungen mit den üblichen Höflichkeitsfloskeln gefeiert, in denen man sich unheimlich "auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner freut". Hideo Kojima geht einen anderen Weg: Er lobt die für sein kommendes Spiel Death Stranding genutzte Decima Engine von Guerilla Games lieber auf Twitter per Raumfahrt-Metapher, die sich auf das ehemalige Wettrüsten zwischen den USA und der UDSSR bezieht:"Das Wettrennen der Weltraumentwicklung stagnierte nach dem Kalten Krieg. Durch den steilen Anstieg des Preises für Weltraumentwicklungskosten wurde die Investition in die Erde gestärkt, während das Space-Shuttle-Programm aufgegeben wurde. Währenddessen habe ich, der zum Mond fortschreiten möchte, Guerilla getroffen, deren Plan es war, zum Mars zu gelangen. Wir haben uns dazu entschieden, die Rakete durch die Reform ihrer Engine zu bauen. Indem wir das tun, befähigt uns das dazu, zum Mars zu fliegen, aber sogar zum Jupiter [sic]." Gamespot.com erinnert in dem Zusammenhang daran, wie Guerilla-Chef Hermen Hulst der Decima Engine starke Fortschritte bescheinigte: Bei seinem Vortrag auf der PlayStation Experience habe er die Verbesserungen der vergangenen Jahre als "Quantensprung" vorwärts bezeichnet, der die Engine für das Projekt bereit gemacht habe. Er habe auch eine Anmerkung darüber gemacht, dass Open-World-Spiele davon profitieren würden. Das bedeute aber nicht zwangsläufig, dass auch Death Stranding in einer offenen Welt spiele, so Gamespot. Des Weiteren sei bestätigt worden, dass der letzte Trailer in Echtzeit auf der PS4 Pro gelaufen sei.Letztes aktuelles Video: Trailer The Game Awards