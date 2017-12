Gesichtselfmeter schrieb am 08.12.2017 um 23:20 Uhr

Ok hab mir den Trailer noch ein Paar mal angeschaut. Was wohl offensichtlich ist:

Irgendeine Macht will das Baby

Diese Macht findet das Baby indem sie tote oder lebende Menschen verzehrt.

Lebt der Mensch bekommt die Macht genauere Hinweise - deshalb erschiesst der eine Typ den anderen bevor

er verschlungen wird. Der schwarze Typ taucht sofort auf, als der erschossene Typ verschluckt wurde und zeigt auf den Typen mit der Knarre. Der wiederum versucht sich nun zu killen, um die Macht nicht zum Baby zu führen. Als der Typ von dem Riesending verschluckt wird, verändert sich die Realität (könnte so ein Inception-Ding sein, wo der verschlungene Typ der "Konstrukteur dieser Realität war). Dann sehen wir etwas später das Baby in Reedus Körper, was quasi von innen heraus auf Reedus zeigt, danach spuckt er die schwarze Brühe aus und die schwebenden Wesen haben ihn gefunden.

Nicht klar ist:

a) findet das ganze in unserer Realität mit verzerrten Naturgesetzen statt

b) oder ist es so ein Matrix-Ding/ Traum/ whatever

c) oder beides