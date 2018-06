Death Stranding: Geheimnisvolle Szenen aus Kojimas Action-Adventure - 4Players.de

Hideo Kojima mag es rätselhaft - das bestätigte sich erneut auf Sonys diesjähriger E3-Pressekonferenz. Diesmal wurde zwar ein minutenlanger Einblick in Kojima Productions' Death Stranding gewährt, trotzdem lassen die gezeigten Szene nach wie vor viel Spielraum für Interpretationen: Zu sehen gab es Erkundungs-Trips mit einer Frau durch eine an Island erinnernde Steppenlandschaft - oder auch Schleichsequenzen mit seltsamen technischen Gadgets, die geisterhafte Wesen sichtbar machen.

Themen sind zudem Selbstgeißelung, Rückblenden, alte Fotos sowie das allgegenwärtige Thema eines Babys im eigenen Körper bzw. sogar in einer Art maschineller Gebärmutter-Blase, die der Protagonist Sam mit sich herumträgt. Sonys Beschreibung erklärt das Gezeigte folgendermaßen:"Der legendäre Spielentwickler Hideo Kojima präsentiert ein völlig neues, genredefinierendes Erlebnis für die PS4. Vom Tod an jeder Ecke belagert, muss Sam Bridges einer Welt trotzen, die durch Death Stranding völlig verändert wurde. Mit den Überresten der Zukunft in seinen Händen begibt sich Sam auf eine Reise, um die zerschmetterte Welt Schritt für Schritt wieder zusammenzuführen. Was ist das Geheimnis von Death Stranding? Was wird Sam auf der Straße entdecken?"