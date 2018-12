Death Stranding: Baut laut Reedus eher auf Entscheidungen statt Gewalt; Hauptfigur hat Berührungs-Phobie - 4Players.de

Hideo Kojimas Death Stranding könnte laut Darsteller Norman Reedus (spielt Hauptfigur Sam) schon Anfang 2019 erscheinen - das erklärte er in einem Podcast von Dan Fogler, welches in einem Reddit-Thread protokoliert und aufgearbeitet wurde. Reedus erläuterte darin:



"Es handelt sich nicht um solch ein Spiel, in dem man alle im Raum umbringt. Es ist ein Spiel über das Zusammenbringen von Leuten. Man spielt es so, dass man Brücken von hier nach dort baut, und andere Leute tun dasselbe, man verbindet sich, und der Charakter, den ich spiele, er hat diese Phobie, aufgrund derer er nicht berührt werden will, und während man das Spiel spielt, löst sich diese Phobie von dir. Es ist kompliziert, doch wenn man erst einmal drin ist, erscheint es gar nicht mehr so kompliziert. Es überrascht dich ständig mit seinen allgegenwärtigen Entscheidungen, und was auf dich zu kommt, und es ist ein sehr mutiges Spiel. Es ist auf visueller Ebene atemberaubend und die Story dahinter befindet sich auf einer ganz anderen Ebene, weißte? Es handelt sich nicht um Pac-Man, es ist nicht simpel, aber die Philosophie dahinter ist eine, die ein Jeder verstehen kann."

Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2018 Cutscene mit Troy Baker