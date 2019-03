Death Stranding: Kojima benötigt mehr Zeit als ursprünglich gedacht - 4Players.de

Hideo Kojima muss einräumen, dass er für die Fertigstellung von Death Stranding mehr Zeit benötigt, als er ursprünglich geplant hat. Das hat der Spieldesigner und Vater der Metal-Gear-Reihe laut DualShockers im Rahmen eines Radio-Interviews zugegeben, bei dem der japanische Sender J-Wave in der Sendung Trume Time and Tide diverse Künstler über ihre Arbeit befragten."Wir müssen diverse Kompromisse eingehen. Arbeitet man nicht professionell, hat man alle Zeit der Welt für den Feinschliff der eigenen Kunst. Hat man Deadlines, erlaubt es einem, effizienter zu arbeiten, indem man richtige Ziele setzt und sie priorisiert. Ich bin ein Typ, der niemals aufhört, bis er eine Deadline bekommt. Also versuche ich, bis dahin so viel wie möglich zu machen. Aber eine Sache ist sicher: Wir werden das Spiel nicht veröffentlichen, bis es meine Ansprüche erfüllt", so Kojima.Im weiteren Verlauf des Gesprächs sagt er außerdem, dass für ihn alles an einem Spiel wichtig sei - angefangen bei der Grafik über das Sound-Design bis hin zum Drehbuch und der Spielmechanik. Die große Kunst besteht für ihn auch darin, seine Vision für ein neues Spiel dem Team so kommunizieren, dass sie sich seine Ideen ebenfalls gut vorstellen können. Schon kleinste Abweichungen könnten dazu führen, dass ein Spiel ganz anders wird als man es sich eigentlich vorgestellt hatte.In der Sendung sprach Kojima davon, dass es sich bei Death Stranding um ein Open-World-Spiel handelt, das er mittlerweile täglich spielt - immer auf der Suche, was man noch verbessern könnte. Manche Teile benötigen laut seiner Aussage aber immer noch viel Arbeit und befinden sich noch nicht in einem Entwicklungsstadium, in dem nur noch kleine Veränderungen ausreichen.Ein Releasedatum für Death Stranding gibt es noch nicht. Fest steht nur, dass das exklusive PS4-Spiel von Hideo Kojima in Zusammenarbeit mit Sony jetzt etwas später veröffentlicht wird als ursprünglich geplant.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2018 Cutscene mit Troy Baker