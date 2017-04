Spider-Man (PS4): Gerücht: Soll in diesem Jahr veröffentlicht werden - 4Players.de

Nach der Ankündigung von Spider-Man von Insomniac Games für PlayStation 4 wurde es ziemlich ruhig um das Projekt. Das neue Abenteuer von Spidey wird aber wohl in diesem Jahr an den Start gehen, verriet Ryan Penagos (Vice President & Executive Editor bei der Marvel Digital Media Group) in der Sendung "Marvel TWHIP! The Big Marvel Show". Er sagte außerdem, dass für dieses Jahr noch mehr Marvel-Projekte am Horizont zu sehen seien, als Spider-Man für PlayStation 4 und Marvel Vs. Capcom: Infinite für PC, PS4 und Xbox One.Anfang Januar tauchten bereits Gerüchte (aus der IMDB) zu dem Spider-Man-Spiel auf. Demnach wird der Superheld gegen den Erzrivalen "Green Goblin" antreten dürfen, während er zugleich die Rolle als verheirateter Mann und Vater einer Tochter erfüllen muss.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Interview