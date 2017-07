Spider-Man (PS4): Schnelleres Schwingen und "The Ultimate Spider-Man" (Comics) als Inspiration - 4Players.de

Passend zur Disney-Fanmesse D23 Expo hat Insomniac Games ein Hinter-den-Kulissen-Video zu Spider-Man veröffentlicht. In dem Clip erklären die Entwickler unter anderem, dass das Spiel am meisten von "The Ultimate Spider-Man" (Comics) beeinflusst wurde, sie aber trotzdem eine eigene Geschichte in einem eigenen Universum erzählen würden. Man wird nicht nur als Spider-Man unterwegs sein, sondern ebenfalls größere Abschnitte als Peter Parker absolvieren. Peter Parker ist im Spiel 23 Jahre alt und seit acht Jahren als Spider-Man unterwegs.Seit der E3 2017 wollen die Entwickler außerdem das Schwingen mit dem Netz verbessert haben. Spider-Man soll sich fortan fließender und schneller durch die Hochhaus-Schluchten bewegen, heißt es. Das jüngste Abenteuer des Spinnenmanns soll 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: An Inside Look