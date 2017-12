Spider-Man (PS4): Bewegungsfluss ist wichtig; Spider-Man tötet keine Menschen; Video: Hinter den Kulissen

Flojoe hat geschrieben: ? Heute 17:12

greenelve hat geschrieben: ? Heute 17:00

Die Batmanfilme mit Tim Burton, der mit Nolan... Batman hat schon einige getötet. In den ganzen Spielen sieht es auch nicht viel besser aus. Keine Ahnung wie es in den Comics ist, afair ist er auch dort schon mit Axt rumgelaufen. Aber an Comics gibt es so dermaßen viel.

Also... ich kann mich irren aber in den Tim Burton Filmen hat Batman keinen getötet und wenn doch jemand drohte draufzugehen hat er immer versucht es zu verhindern, klappt halt nicht immer -> Joker bzw Jack Napier. Die Nolan Filme finde ich übrigens auch scheisse aber das habe ich in einem anderen Post schonmal erwähnt aber ja geb ich Zu z.B. die Sache mit Ra's al Ghul und dem Zug mit dem er in die Tiefe stürzt. Da möcht ich aber einwenden das er es nicht beiläufig getan hat sondern immer gehadert hat und versucht hat es nicht so weit kommen zu lassen, das macht Batman aus. In Batman V Superman zum Beispiel ballert er ohne Regung beiläufig und teilweise auch völlig unnötig irgenwelche Gesichtslosen Schergen weg und das regt mich auf. Das, das einfach...