Spider-Man (PS4): Der Termin steht fest: Anfang September 2018; Digital Deluxe Edition und Collector's Edition - 4Players.de

Der Releasetermin steht fest: Spider-Man von Insomniac Games und Sony Computer Entertainment wird am 7. September 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen Neben der Standard Edition des Spiels mit aufwändig gestaltetem Covermotiv im Stile der Comics wird es zudem eine Digital Deluxe Edition geben, die das DLC-Paket "The City That Never Sleeps" beinhaltet. Darin erwarten den Spieler zusätzliche Inhalte, die das Spiel um neue Missionen, weitere Anzüge für Spider-Man, herausfordernde Bösewichte und vieles mehr erweitern.Mit der Collector's Edition zu Marvel's Spider-Man erhält der Käufer alle Inhalte, die in der Digital Deluxe Edition zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind eine Sammelfigur, ein Steelbook Case und das offizielle Mini-Artbook dabei. Weitere Details folgen.Brian Intihar (Creative Director von Insomniac Games) sagt dazu: "Als Erstes versucht ein 23-jähriger Peter Parker seine Karriere und sein Privatleben zu schaukeln, während er das Leben eines Superhelden führt. (...) In der Vergangenheit haben wir viel darüber gesprochen, dass die besten Spider-Man-Geschichten dann entstehen, wenn Spider-Mans und Peter Parkers Welten miteinander kollidieren. Um also auch Peters Welt zu verstehen, werdet ihr auch als Peter Parker spielen. Nicht nur das, auch Mary Jane hat eine wirklich wichtige Rolle. MJ ist eine kluge, gerissene Reporterin für den Daily Bugle und sie untersucht verdächtige Aktivitäten in der gesamten Stadt. Sie steht nicht nur an der Seitenlinie und Spieler werden bei wichtigen Momenten auch in MJs Schuhe schlüpfen. MJ ist allerdings nicht die einzige Verbindung zwischen Peters und Spider-Mans Welt. Tante May ist eine Langzeitangestellte des Philanthropen Martin Li und seinen F.E.A.S.T.-Unterkünften. Peter stellt seiner Tante sogar einen jungen Miles Morales als neuen freiwilligen Helfer vor. Unglücklicherweise macht Peter die Entdeckung, dass Mays Arbeitgeber in Wirklichkeit Mister Negative ist. Die Terrorherrschaft von Mister Negative und seine inneren Dämonen ist die wohl ernsthafteste und persönlichste Bedrohung, der sich Spider-Man in seinen acht Jahren der Verbrechensbekämpfung jemals stellen musste."