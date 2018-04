Spider-Man (PS4): Infos zu Spielverlauf, Technik, Umfang und Charakteren - 4Players.de

Game Informer hatte die Möglichkeit, Spider-Man auf der PS4 etwas länger anzuspielen und hat die bisher gewonnen Eindrücke und Informationen rund um das Actionspiel von Insomniac Games veröffentlicht, die u.a. bei Resetera aufgegriffen wurden.Technisch visiert das Studio sowohl auf der Standard-PS4 als auch dem Pro-Modell eine Bildrate von 30 Bildern pro Sekunden und eine HDR-Unterstützung an. Auf der leistungsstärkeren Variante soll eine 4K-Darstellung ermöglicht werden, doch gibt es derzeit noch keine Details darüber, welches Upscaling-Verfahren zum Einsatz kommen wird.Die Stadt sprüht offenbar vor Leben und überzeugt wohl selbst in weiterer Entfernung noch mit gestochen scharfen Details. Gebäude wie das Quartier der Avengers und die Botschaft von Wakanda sind ebenfalls Bestandteil der Welt und unterstreichen, dass man sich im Marvel-Universum befindet. Gleiches gilt für die enthaltenen Charaktere, die allesamt aus den Comic-Vorlagen stammen. Neue bzw. ausschließlich für das Spiel entwickelte Figuren gibt es demnach nicht.Hobby-Knipser dürfte es freuen, dass man die ansehnliche Kulisse und bekannte Gesichter auch mit Hilfe der integrierten Fotowerkzeuge bildlich festhalten und nachbearbeiten darf. Zudem darf man mit Bewohnern der Stadt interagieren und z.B. Selfies knipsen oder sich mit einem High Five abklatschen. Dank eines Schnellreisesystems wird man sich außerdem flott mit der U-Bahn zwischen Arealen hin- und herbewegen können.Zwar startet Spider-Man in seinem traditionellen Outfit, doch wird es auch Möglichkeiten geben, eigene Anzüge mit individuellen Fähigkeiten herzustellen. Rote Teile des Anzugs sind offenbar ein Indikator für die Panzerung, während blaue die Flexibilität darstellen.Neben den Kämpfen, die als schnell und flüssig beschrieben werden, soll es auch einige ruhige Momente im Spielverlauf geben, die man vor allem als Peter Parker erlebt. Zudem wird man auch als Mary Jane spielen können, auch wenn die beiden zumindest zu Beginn des Spiels (noch) kein Paar sind.Das Fortschrittsystem scheint klassisch konzipiert zu sein: Für das Erledigen von Aufgaben winken Erfahrungspunkte und mit der Zeit wird man auch seine Ausrüstung verbessern können. Zu den Gadgets gehören u.a. eine Netzbombe zum Ausschalten mehrerer Gegner und eine Spider-Drohne, die selbstständig auf Gegner feuert.Neben der Haupt-Story kann man sich die Zeit mit zahlreichen Nebenaufgaben vertreiben: Dazu zählt u.a. das Finden und Entschärfen von Taskmasters Bomben, die Zerstörung von Kingpin-Basen oder die Einmischung in zufällig eingestreute Verbrechen wie Raubüberfälle oder Verfolgungsjagden. Als Belohnungen winken vor allem weitere Teile fürs Crafting.Obwohl das Hauptspiel bereits deutlich umfangreicher ausfallen soll als das artverwandte Sunset Overdrive hat Insomniac Games bereits die erste DLC-Erweiterung angekündigt. Jede von ihnen soll einen einzigartigen Schurken sowie eigene Geschichten, Missionen, Herausforderungen und Anzüge enthalten. Gleichzeitig wurde erneut betont, dass das Spiel keinerlei Mikrotransaktionen enthalten wird.Für den Autor scheint Insomniac Games mit Spider-Man auf dem besten Weg zu sein, ein ähnlich beeindruckendes Spiel um den Marvel-Superhelden zu stricken, wie es Rocksteady Games mit dem DC-Flattermann Batman gelungen ist.Spider-Man erscheint am 7. September exklusiv auf der PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Vorbesteller-Trailer