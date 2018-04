Spider-Man (PS4): Spielwelt besteht offenbar nur aus Manhattan; Tageszeitenwahl lässt sich freischalten - 4Players.de

Es werde Licht: Nach dem Durchspielen von Spider-Man darf der Nutzer offenbar selbst entscheiden, ob er durch eine finstere oder hell beleuchtete Metropole schwingt: Gamefront.de hat sich ein paar Infos aus einem ausführlichen Youtube-Interview des Magazins Game Informer mit dem Creative Director Bryan Intihar herausgepickt, in dem z.B. zur Sprache kam, dass die Tageszeit im Story-Modus von der Geschichte vorgegeben wird.Danach dürfe der Spieler die Tageszeit selbst per Menüpunkt aussuchen. Des weiteren bestehe die offene Spielwelt lediglich aus dem New Yorker Stadtteil Manhattan. Außerdem hieß es, dass Spider-man sich nicht verletzen könne, wenn er aus großer Höhe abstürzt. Das von Insomniac ( Sunset Overdrive ) entwickelte Spider-Man erscheint am 7. September 2018 exklusiv auf der PlayStation 4. Details zu Spielverlauf, Technik, Umfang und Charakteren findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Vorbesteller-Trailer