Spider-Man (PS4): Spidey bekommt es mit einer Superschurken-Allianz und einem mysteriösen Drahtzieher zu tun - 4Players.de

Insomniac Games und Sony haben im Rahmen der E3 2018 ein über sieben minuten langes Video mit Spielszenen ausveröffentlicht (siehe unten). Begleitend dazu schreibt Insomniacs Community Director James Stevenson auf dem PlayStation Blog : "Unser Team ist begeistert, euch endlich mehr von dem zeigen zu können, was ihr in Marvel’s Spider-Man erleben werdet. Für Spider-Man wird es brenzliger, denn viele der Superschurken, die er in seinen acht Jahren als Spidey hinter Gitter gebracht hat, sind nun zeitgleich entkommen.Dies ist ein entscheidender Moment im Spiel, denn als die Superschurken aus der Hochsicherheitseinrichtung namens RAFT direkt vor der Küste von Manhattan fliehen, zerstört das den empfindlichen Friedenszustand in New York City mit einem Mal völlig. Schlimmer noch, wie ihr am Ende des Videos gesehen habt, ist Spider-Man in der Eins-gegen-Fünf-Situation auf sich allein gestellt unterlegen. Schreckliche Zeiten in Marvels New York City.Wir haben eine Menge Zeit mit unseren Freunden bei Marvel Games verbracht, um sicherzustellen, dass wir Charaktere wie Rhino, Scorpion, Vulture und Electro genau richtig treffen. Diese vier schließen sich Mister Negative an, und zu fünft kooperieren die Ganoven dann auch noch mit dem mysteriösen sechsten Bösewicht, den Spider-Man erst kurz vor dem Ende des Gameplay-Videos zum ersten Mal sieht.Sie alle zeigen brandneue, originelle und mächtigere Versionen ihrer Anzüge. Diese Entwürfe waren eine sorgfältige Zusammenarbeit, um vertraute, aber frische Versionen der Charaktere zu schaffen.Wir hoffen, ihr habt einen weiteren unserer Blockbuster-Action-Momente in Marvel’s Spider-Man genossen. Jeder hier bei Insomniac arbeitet hart daran, das Spiel fertigzustellen und sicherzustellen, dass es am 7. September 2018 euren Erwartungen (mehr als) entspricht.Ihr könnt jetzt vorbestellen und euch ein Spidey-Anzugpaket, das Spider-Drone-Gadget, Fertigkeitspunkte, die ihr sofort in eurem Fertigkeitenbaum ausgeben könnt, sowie ein PS4-Design und einen PSN-Avatar sichern.Bei der E3 gibt es für euch eine Ausgabe des Daily Bugle, die am Tag nach dem RAFT-Ausbruch erschien und direkt aus der Welt von Marvel’s Spider-Man stammt. Selbst wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, haben wir eine zusätzliche Daily Bugle-Serie, die auf der Spider-Man-Webseite von Marvel veröffentlicht wird, und in dereinige der Ereignisse im Vorfeld von Marvel’s Spider-Man beleuchtet werden. Schaut jeden Monat bis September vorbei und holt euch die neuen digitalen Ausgaben!"Letztes aktuelles Video: E3 2018 Showfloor-Trailer