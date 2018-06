Spider-Man: E3 2018: Die Show-Floor-Demo im Walkthrough-Video - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games haben ein über zehn Minuten langes Walkthrough-Video der Demo von Spider-Man veröffentlicht, die auf dem Show Floor der E3 2018 gezeigt wird. Das Spiel erscheint am 7. September 2018 exklusiv auf der PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Show Floor DemoSony schreibt in PlayStation Store: "Entdecke durch die Augen eines erfahreneren Peter Parkers ein neues Kapitel in Marvels Spider-Man-Universum. Mit einem der größten Superhelden der Welt in der Hauptrolle bietet Marvel's Spider-Man akrobatische Fähigkeiten, Improvisationskünste und Netzschwingen, für die der Mauerkrabbler berühmt ist, und führt darüber hinaus Elemente ein, die es bisher noch nie in einem Spider-Man-Spiel gegeben hat. Durchquere die Welt mithilfe von Parkour sowie einzigartigen Interaktionen mit der Umgebung und erlebe neue Kampfweisen und Blockbuster-Action – ein Spider-Man-Spiel, wie du es noch nie gespielt hast."