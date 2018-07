Marvel's Spider-Man: Story-Trailer von der Comic-Con International 2018 - 4Players.de

Bei der Comic-Con San Diego ist ein neuer Story-Trailer zu Marvel's Spider-Man veröffentlicht worden. Im Trailer sieht man, dass Bürgermeister Norman Osborn zu allem bereit ist, um der eskalierenden Situation in der Stadt Einhalt zu gebieten und damit seine Wiederwahl zu sichern. Er heuert Silver Sable und ihre Söldnerorganisation an, um die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen - inklusive des Auftrags, jemand ganz Bestimmten aufzuhalten, den er für die Wurzel allen Übels hält: Spider-Man."Außerdem sehen wir im Trailer das erste Mal Spider-Man, MJ und Miles Morales gemeinsam vereint. Eines der wiederkehrenden Themen im Spiel ist Partnerschaft und dieser kleine Ausschnitt zeigt uns, dass Spider-Man sogar noch stärker werden kann, wenn er auf die Hilfe seiner Freunde vertraut. Ebenfalls war es uns eine Freude, einige neue Darsteller vorzustellen, die am Spiel mitarbeiten. Yuri Lowenthal, der Spider-Man verkörpert, kennt ihr ja schon, aber beim Panel neu dabei waren Stephen Oyung, unser Mister Negative/Martin Li, und Laura Bailey, die Mary Jane Watson spielt", schreibt Sony im PlayStation Blog Last but not least ist der Tempo-Anzug (Velocity Suit) als dritter und letzter Vorbesteller-Bonus angekündigt worden. Dieser gesellt sich zu dem Spider-Punk- und dem Iron-Spider-Anzug (inspiriert von Marvels Avengers: Infinity War).