Marvel's Spider-Man: Schwingt sich zum Gold-Status - 4Players.de

Marvel's Spider-Man hat offiziell den Gold-Status erreicht. Das geben Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games bekannt, die das Superhelden-Actionspiel in Kooperation mit Marvel entwickeln."Marvel’s Spider-Man erzählt eine brandneue und zugleich authentische Geschichte, in der Spider-Man zu erleben ist, wie man den Helden weder aus Filmen noch aus anderen Spielen kennt. Peter Parker ist im PlayStation-Exklusivtitel erfahrener und bekämpft das Verbrechen in New York auf meisterliche Art. Gleichzeitig ist es seine Aufgabe, das chaotische Privatleben und die Karriere unter einen Hut zu bekommen, während das Schicksal der Bewohner auf seinen Schultern lastet", so die Pressemitteilung.Mit der Gold-Meldung steht der geplanten Veröffentlichung am 7. September jetzt nichts mehr im Wege. Gleichzeitig mit dem Spiel erscheint zum Release auch ein limitiertes PS4-Bundle im Spider-Man-Design, das wir hier bereits näher vorgestellt haben.Letztes aktuelles Video: SDCC 2018 Story Trailer