Marvel's Spider-Man: Termine der drei DLC-Kapitel angekündigt - 4Players.de

Sony hat auf dem deutschen PlayStation-Blog verraten, wann Käufer des PS4-exklusiven Marvel's Spider-Man DLC-Inhalte erwarten können. Das Hauptspiel von Insomniacs Action-Adventure erscheint bekanntlich am 7. September, die Erscheinungstermine der zusätzlichen Download-Kapitel zum Spiel sehen folgendermaßen aus:"Das erste Kapitel von Marvel’s Spider-Man: 'Die Stadt, die niemals schläft' ist Marvel’s Spider-Man: 'Der Raubüberfall' und erscheint am 23. Oktober. Während ihr die Hauptgeschichte durchlebt, wird euch auffallen, dass Felicia Hardy, auch bekannt als Black Cat, zurück in der Stadt ist.Mit Hinweisen, die sie überall in der Stadt verstreut, versucht sie, Spider-Man an der Nase herumzuführen. In Marvel’s Spider-Man: 'Der Raubüberfall' offenbart sie sich euch endlich. Dieses Kapitel stellt euch vor neue Missionen und Herausforderungen und lässt euch gegen brandneue Gegnergruppen antreten. Zusätzlich könnt ihr drei weitere Anzüge freischalten. Das alles wollt ihr garantiert nicht verpassen!Außerdem freuen wir uns, auch die Termine für den zweiten und den dritten Teil von Marvel’s Spider-Man: 'Die Stadt, die niemals schläft' bereits mit euch teilen zu können.- 23. Oktober: Marvel’s Spider-Man: 'Der Raubüberfall'- November: Marvel’s Spider-Man: 'Revierkämpfe'- Dezember: Marvel’s Spider-Man: 'Silver Lining'Ab heute könnt ihr im PlayStation Store alle drei Teile von Marvel’s Spider-Man: 'Die Stadt, die niemals schläft' kaufen. Jeder der drei Teile wird zum jeweiligen Erscheinungsdatum erhältlich sein und euch mit neuen Story-Missionen, Herausforderungen und Anzügen versorgen.Falls ihr das Spiel noch nicht vorbestellt habt, ist das die perfekte Gelegenheit, euch die Digital Deluxe Edition zu schnappen! Ihr erhaltet die Vollversion UND alle drei Teile von Marvel’s Spider-Man: 'Die Stadt, die niemals schläft'. Wenn ihr die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhaltet ihr außerdem auch die Vorbesteller-Bonus-Inhalte."Letztes aktuelles Video: Gameplay Launch Trailer