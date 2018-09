Marvel's Spider-Man: Trailer gibt einen Ausblick auf den ersten Story-DLC - 4Players.de

Insomniac Games und Sony haben ein kurzes Teaser-Video (siehe unten) zur ersten DLC-Erweiterung für das am 7. September 2018 auf PlayStation 4 erscheinende Comic-Abenteuer Marvel's Spider-Man veröffentlicht.Das Add-on wird auf den Namen "The Heist" hören und ab dem 23. Oktober 2018 als erste Episode der dreiteiligen Story-Erweiterung "The City That Never Sleeps" erhältlich sein. Im Mittelpunkt wird das Aufeinandertreffen von Spidey und Felicia Hardy alias Black Cat stehen.Die zweite Episode wird laut Trailer "Turf Wars" heißen und im November vom Stapel laufen, während die dritte und letzte Episode namens "Silver Lining" ab Dezember bereitstehen soll.