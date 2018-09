Marvel's Spider-Man: Über 3,3 Mio. Verkäufe in drei Tagen; "am schnellsten verkaufter First-Party-Titel" - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment meldet, dass das von Insomniac Games in Kooperation mit Marvel Games entwickelte Marvel's Spider-Man in den ersten drei Tagen seit dem Verkaufsstart über 3,3 Millionen Mal auf PlayStation 4 verkauft wurde. Damit ist das Abenteuer von Spider-Man der "am schnellsten verkaufte First-Party-Titel" von Sony Interactive Entertainment.Unseren Test findet ihr hier : Seit nunmehr fast 20 Jahren schwingt sich Spider-Man auf diversen Systemen unter der Fahne von Activision durch offene Welten oder kämpft in klassischen Action-Adventures gegen seine Erzfeinde. Das neue Abenteuer des Spinnenmannes ist nicht nur exklusiv auf der PS4 zu haben. Mit Insomniac Games (Ratchet & Clank, Resistance) steht zugleich ein Studio hinter der Entwicklung, das es versteht, klassischen Konzepten neue Facetten abzugewinnen. Im Test klären wir, ob sich Peter Parker unter frischer Regie zu Hochform aufschwingen kann.Am 23. Oktober 2018 wird derweil die erste Erweiterung "The Heist" aus der Reihe "Die Stadt, die niemals schläft" erscheinen. Im November soll "Turf Wars" folgen. Für Dezember ist "Silver Lining" vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Meet the Villains Trailer