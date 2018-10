Marvel's Spider-Man: Update 1.07 steht an: Neues Spiel+, ultimative Herausforderung und noch "freundlicher" - 4Players.de

Vor dem ersten DLC ( Marvel's Spider-Man: Der Raubüberfall ) wird am 17. Oktober 2018 das (kostenlose) Update 1.07 für Marvel's Spider-Man veröffentlicht. Diese Aktualisierung kommt u. a. mit dem Modus "Neues Spiel+" und dem Schwierigkeitsgrad "Ultimativ" daher.Neues Spiel+ bietet Spielern nach Beendigung der Story die Möglichkeit, das Spiel noch einmal von Anfang an mit allen freigeschalteten Anzügen, Fähigkeiten, Geräten und Benchmarks zu spielen und gleichzeitig alle finalen Objekte freizuschalten. Das Abschließen des Spiels über Neues-Spiel+ und auf dem Schwierigkeitsgrad Ultimativ bringt jeweils eine neue Trophäe.Mit Update 1.07 werden darüber hinaus einige Fehler behoben. Sticker im Fotomodus können nun gedreht werden und der Schwierigkeitsgrad "Freundlich" wurde anhand von Fan-Feedback überarbeitet und "noch freundlicher" gestaltet.Letztes aktuelles Video: Meet the Villains Trailer