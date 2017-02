Here They Lie: Bald auch ohne PSVR und mit PS4-Pro-Extras spielbar - 4Players.de

Das letzten Oktober erschienene Horror-Adventure Here They Lie (zum Test ) wird man bald auch ohne PlayStation VR spielen können, wie Cory Davis von Entwickler Tangentlemen via PlayStation Blog verkündet . Das entsprechende Update soll am 21. Februar 2017 veröffentlicht werden. Wer die PSVR-Fassung bereits sein Eigen nennt, soll die PlayStation-4-Version automatisch, Neukäufer beide Ausgaben gleichzeitig erhalten. Zudem soll parallel auch ein PS4-Pro-Patch verfügbar gemacht werden, der neben 4K- und HDR-Unterstützung auch eine allgemein höhere Qualität des Render-Modus in VR bieten soll. Versprochen werden bessere Schatten, Post-Processing-Effekte, dynamische Taschenlampenschatten und Ambient Occlusion.Darüber hinaus soll es aber auch noch andere Verbesserungen geben: "Wir haben uns das Feedback auf unseren Kanälen (und in unseren gemeinschaftlichen Träumen) aufmerksam angehört. Vielen von euch hatten wirklich gute Vorschläge für Here They Lie, und wir haben so viele davon eingebaut, wie wir konnten. Darunter ein Einstellungsbildschirm für den Controller, der äußerst oft gewünschte Kapitelauswahlbildschirm, Untertitel für die Standard Version, sowie eine ganze Ladung visueller Upgrades - wie z.B. verbesserte Kantenglättung und Lichteffekte.Wir erinnern uns natürlich daran, dass die PS VR-Ranger unter euch unsere erste Liebe sind und wir haben euch nicht vergessen! Wir haben das Headtracking allgemein verbessert, um eine flüssigere, genauere und immersivere Erfahrung zu gewährleisten. Zusätzlich haben wir das Texturen-Streaming überarbeitet, um die Schärfe der sichtbaren Welt zu verbessern. Einige zusätzliche Tutorialbildschirme wurden ebenfalls hinzugefügt, damit ihr noch besser in die virtuelle Realität eintauchen könnt. Ihr werdet außerdem nahtlos zwischen der VR- und der Standard-Version wechseln können."Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten