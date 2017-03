Wilson's Heart: Termin des Psychothrillers für Oculus (Touch) steht fest; Spielszenen aus dem Schwarzweiß-Krankenhaus - 4Players.de

Der spielbare VR-Psychothriller Wilson's Heart wird am 25. April 2017 für Oculus Rift mit Touch-Controllern veröffentlicht. In dem Titel von Twisted Pixel schlüpft man in die Rolle von Robert Wilson, der in den 40er-Jahren ohne Erinnerungen in einem Krankenhaus aufwacht und statt eines Herzens eine mysteriöse Maschine in der Brust trägt. Während Wilson das unheimliche Gebäude erkundet und sich gegen Widersacher und Umgebungsgefahren zur Wehr setzen muss, können Spieler die Kräfte des mechanischen Herzen einsetzen, um Kämpfe zu bestreiten und Rätsel zu lösen. Musikalisch untermalt wird das Geschehen von den Klängen von Komponist Christopher Young (Hellraiser, Spider-Man 3, Drag Me To Hell). Darüber hinaus sind die Stimmen von Alfred Molina, Rosario Dawson und Peter Weller (als Robert Wilson) zu hören.Das folgende Spielszenen-Video (zur Vorschau ) mit leichter Spoiler-Gefahr erlaubt einen Einblick in die komplett in Schwarzweiß gehaltene Spielwelt und zeigt, u. a. wie man sich mit kleinen Teleportationssprüngen fortbewegt.Letztes aktuelles Video: Padded Cell