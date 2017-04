Wilson's Heart: Schwarz-Weiß-Psychothriller für Oculus Touch erhältlich - 4Players.de

Der von Twisted Pixel exklusiv für Oculus Touch entwickelte "VR-Psychothriller" Wilson's Heart ist ab sofort im Oculus Store verfügbar. Der Preis beträgt 39,99 Euro (zur Vorschau ). In dem Spiel schlüpft man in die Rolle von Robert Wilson, der in den 40er-Jahren ohne Erinnerungen in einem Krankenhaus aufwacht und statt eines Herzens eine mysteriöse Maschine in der Brust trägt. Während Wilson das unheimliche Gebäude erkundet und sich gegen Widersacher und Umgebungsgefahren zur Wehr setzen muss, können Spieler die Kräfte des mechanischen Herzen einsetzen, um Kämpfe zu bestreiten und Rätsel zu lösen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer