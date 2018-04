Psychonauts in the Rhombus of Ruin: Jetzt auch für Oculus Rift und HTC Vive erhältlich - 4Players.de

Pünktlich zum 13-jährigen Jubiläum von Psychonauts hat Double Fine Productionen seinen VR-Ableger Psychonauts in the Rhombus of Ruin jetzt auch für HTC Vive und Oculus Rift veröffentlicht. Das meldet Eurogamer.net im Hinblick auf die offizielle Ankündigung.Um den Launch zu feiern, wird auf Steam derzeit ein Rabatt von 20 Prozent gewährt. Damit liegt der Preis statt den üblichen 19,99 Euro aktuell bei 15,99 Euro. Den gleichen Betrag muss man zahlen, wenn man im Oculus Store zuschlägt.Zuvor wurde der Titel bereits vor über einem Jahr für PlayStation VR veröffentlicht. Welchen Eindruck das VR-Abenteuer von Raz hinterlassen hat, zeigt unser Test . Bei Double Fine werkeln die Mannen um Tim Schafer derweil weiter an Psychonauts 2, das ursprünglich in diesem Jahr erscheinen sollte, mittlerweile aber auf 2019 verschoben wurde.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer