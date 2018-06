The Elder Scrolls 6: E3 2018: Kurzer Teaser-Trailer soll auf das Rollenspiel einstimmen - 4Players.de

Nach der Ankündigung von Starfield hat Bethesda Softworks bei der E3-Showcase 2018 am Ende noch einmal nachgelegt und die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 offiziell bestätigt. Der nächste Teil der Elder-Scrolls-Reihe befindet sich aktuell in der Vorproduktionsphase. Konkrete Details oder weitere Informationen wurden nicht mitgeteilt. Es wurde nur ein kurzer Teaser-Trailer gezeigt. Angaben zu den Plattformen wurden nicht gemacht. Es wird höchstwahrscheinlich für PC und Next-Generation-Konsolen erscheinen.In der Video-Beschreibung steht lediglich: "Currently in pre-production at Bethesda Game Studios, the acclaimed developers of Skyrim and Fallout 4. The highly-anticipated next chapter in the iconic The Elder Scrolls series."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Teaser-Trailer