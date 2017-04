Ever Oasis: Action-Rollenspiel mit Echtzeit-Kämpfen von Koichi Ishii startet im Juni - 4Players.de

In Ever Oasis gilt es, die letzte Oase der Menschheit zu bewahren und auszubauen. Das neue Action-Rollenspiel mit Echtzeit-Kämpfen von Koichi Ishii, dem Schöpfer der Mana-Serie, startet am 23. Juni 2017 auf den Konsolen der 2DS- und 3DS-Familie."Im Gegensatz zu deiner lebhaften Oase mit ihren schön aufgereihten Läden, ist die Wüste eine raue, unwirtliche Welt, in der die Einwohner ständig durch das Chaos bedroht werden. Begib dich auf ein Abenteuer in diese unfreundliche Gegend, finde und erkunde Dungeons voller Rätsel, stelle dich besessenen Tieren im Kampf und suche nach wertvollen Rohstoffen. Verlasse die sicheren Grenzen deiner Oase und wage dich in eine riesige Wüste, in der du Dewadems sammeln kannst, mit denen du deine Oase mit Hilfe des Wassergeistes Esna aufblühen lassen kannst. Richtest du Läden ein und versorgst diese mit Waren, ziehst du Reisende an, die deine Oase besuchen und ihr beim Wachsen helfen. Verbündete aus anderen Stämmen schließen sich dir an und jeder stärkt dein Team mit einer bestimmten Waffe und einzigartigen Fähigkeiten. Wechsle zwischen drei Charakteren, um ihre Fähigkeiten in Echtzeitkämpfen oder beim Lösen von Rätsel einzusetzen. Bestimmte Waffen sind gegen manche Gegner effektiver als gegen andere und bestimmte Fähigkeiten werden benötigt, um die Aufgaben in allen Dungeons zu lösen. Es ist also wichtig, sich mit den richtigen Verbündeten zusammenzutun. Mit Rohstoffen aus der Wüste können Items erstellt werden, die man in Läden verkaufen oder an müde Reisende geben kann, die die Oase besuchen. Spendest du deine Items an bedürftige Reisende, hilfst du ihnen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Eventuell bleiben sie dann sogar als Verbündete in deiner Oase."Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2016