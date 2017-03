Yo-Kai Watch 2: Einführungsvideo zeigt Infos zum Multiplayer-Modus und co. - 4Players.de

Das in Japan schon seit 2014 und in den USA seit September letzten Jahres erhältliche Rollenspiel Yo-Kai Watch 2 wird ab dem 7. April 2017 auch hierzulande in den zwei Editionen Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen erscheinen. In jeder der beiden Versionen werden jeweils fünf exklusive Yo-Kai enthalten sein, die sich allerdings sowohl über die lokale als auch über die Online-Verbindung untereinander tauschen lassen. Nintendo zeigt im folgenden Trailer heute weitere Eindrücke der Wesen.Letztes aktuelles Video: Einfuehrungsvideo