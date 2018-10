Yo-Kai Watch 3: Mysteriöse Vorkommnisse in St. Peanutsburg und Lenzhausen - 4Players.de

Nintendo Deutschland hat eine Ladung Informationen zu Yo-Kai Watch 3 veröffentlicht, das am 6. Dezember 2018 für die tragbaren Konsolen der 3DS-&-2DS-Familie erscheinen wird. Held und Heldin des Spiels sind Nate und Erika. Sie versuchen geheimnisvollen Phänomenen in ihren Heimatorten auf die Spur zu kommen. Und diese haben natürlich wieder mit den Yo-Kai zu tun, jenen Fantasiewesen, die sich nur mit Hilfe einer Yo-Kai Watch entdecken lassen.Über die mysteriösen Vorkommnisse in St. Peanutsburg und Lenzhausen schreibt der Publisher: "Die Geschichte beginnt mit einem Ortswechsel: Nate Adams Vater bekommt einen neuen Job in den USA angeboten, so dass die Familie von Lenzhausen nach St. Peanutsburg zieht. Nate hat seine kaputte Yo-Kai Watch gerade durch das neue Yo-Kai Watch Modell U ersetzt, da wird er auch schon in eine ganze Serie geheimnisvoller Vorkommnisse verwickelt: Zwei FBY-Agenten, das verrückte Duo Munkler und Skepty, klopfen an seine Tür und fragen ihn nach einem mysteriösen UFO, das kürzlich in der Gegend abgestürzt sei. Gerade erst umgezogen, kann Nate ihnen nicht weiterhelfen, beschließt aber, den Vorkommnissen gemeinsam mit seinen Yo-kai-Freunden Whisper und Jibanyan auf den Grund zu gehen. Und damit beginnt eine Kette aufregender Abenteuer, in deren Verlauf er vielen neuen - mal nervigen, mal freundlichen und lustigen - Yo-kai begegnet.Unterdessen in Lenzhausen: Dort findet die eifrige Hobby-Detektivin Erika auf der Suche nach einer seltenen Spielfigur mehr als sie erwartet. Als sie voller Hoffnungen ein Geschäft betritt, fordert eine geheimnisvolle Stimme sie auf, ein Yo-kai Watch Modell U zu kaufen. Sie findet heraus, dass die Stimme einem Yo-kai namens Usapyon gehört und erfährt, warum es sie zu dem Kauf überredet hat. Die beiden schließen sich zusammen und eröffnen eine Detektei, um sich den Ärgernissen, die Lenzhausen heimsuchen, anzunehmen.Sowohl in Lenzhausen als auch in St. Peanutsburg ereignen sich in letzter Zeit seltsame Dinge. Aber was steckt dahinter? Und wozu benötigen Nate und Erika jeweils ein Modell U der Yo-kai Watch? Beide müssen ihre unterschiedlichen Wege gehen, um ihr gemeinsames Schicksal zu erkunden und hinter die Geheimnisse ihrer Heimatstädte zu kommen. Neben diesen Hauptaufgaben warten jede Menge fesselnder Zusatzmissionen auf Nate, Erika und ihre Yo-kai Freunde. In diesen sogenannten Bitten oder Gefallen müssen sie Probleme der Einwohner lösen – immer mit der Aussicht auf tolle Belohnungen. Sie könne sich aber auch in zahlreiche Minispiele und Herausforderungen stürzen, etwa in eine Wildwasserfahrt oder sich auf die Suche nach verborgenen Schätzen begeben."Zudem werden ein neues Kampfsystem und viele Mehrspielermodi versprochen: "Um zu gewinnen, ist schnelles Denken und Handeln gefragt. Mithilfe des neuen Taktikbretts können die SpielerInnen ihre drei bevorzugten Yo-kai innerhalb eines 3x3-Rasters strategisch platzieren: Die Yo-kai in der vorderen Linie sind stärker bei ihren Attacken und können die hinter ihnen stehenden Yo-kai schützen. Man kann sie auch nebeneinander anordnen, und so verstärkte Attacken auslösen. Yo-kai-Fans können so zahllose Kombinationsmöglichkeiten testen und so lange experimentieren, bis sie aus unterschiedlichen Yo-kai das perfekte Team geschmiedet haben.Allen, die ihre kämpferischen Qualitäten gegen Freunde und Rivalen unter Beweis stellen möchten, steht eine ganze Reihe von Mehrspieler-Optionen offen, wie beispielsweise die Modi Lokaler Kampf, Freundeskampf oder Traum-Merikka-Kampf. In Letzterem kann man zwischen dem Casual Battle, in der es keine Regeln gibt, und dem Offiziellen Rang-Kampf, in dem es Rangpunkte einzuheimsen gibt, wählen. Außerhalb der Kampfarena haben die Spieler außerdem die Möglichkeit, Yo-kai mithilfe der StreetPass-Funktion oder Medaillen über die WiFi- oder die lokale, kabellose Verbindung ihrer Konsolen zu tauschen.Zudem kann jeder Jibanyan-Fan mithilfe der Funktion Bau-'nen-Nyan kreativ werden. Sie erlaubt es ihm, seine eigene Yo-kai-Katze zu entwerfen, indem er ihr einen Namen gibt, ihre Farbe wechselt oder sie einem bestimmten Stamm zuordnet. Indem SpielerInnen während des Spiels Oringnyan-Teile sammeln, können sie außerdem ihre Stimme und ihr Erscheinungsbild verändern - und sich mit anderen Katzen anfreunden, die ihre Bewegungen auf den eigenen Yo-kai übertragen.""Die spielinterne Postfiliale bietet den Spieler/Innen Gelegenheit, Download Codes, QR-Codes und Passwörter gegen spezielle Gegenstände oder Yo-kai einzutauschen. Der Yo-kaimat, dem Whisper im ursprünglichen Yo-Kai Watch und in der TV-Serie entsprungen ist, erlebt ein Comeback und beschert den Fans zusätzliche Items und Yo-kai. Sowohl Münzen für den Yo-kaimat, eine spielinterne Währung, als auch Spielmünzen, die man erwirbt, indem man mit seinem Nintendo 3DS oder 2DS spazieren geht, lassen sich als Tauschmittel nutzen.Damit nicht genug, können die Besitzer früherer Versionen der Spielserie diese mit Yo-Kai Watch 3 verbinden und dadurch weitere Inhalte freispielen. Die Verlinkung mit Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen bringt ihnen beispielsweise die Freundschaft eines Yo-kai im S-Rang aus beiden Spielen ein. Und wer den neuen Titel mit Yo-Kai Watch Blasters: Rote-Katzen-Kommando und Yo-Kai Watch Blasters: Weiße-Hunde-Brigade verknüpft, gewinnt ebenfalls ein exklusives Yo-kai aus jedem der beiden Titel."