Yo-Kai Watch 3: Für 2DS- und 3DS-Systeme veröffentlicht - 4Players.de

Nintendo hat Yo-Kai Watch 3 für 2DS- und 3DS-Systeme veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Nathan und Erika. Sie versuchen mysteriösen Phänomenen in ihren Heimatorten auf die Spur zu kommen und diese haben wieder mit den Yo-Kai zu tun, jenen Fantasiewesen, die sich nur mit Hilfe einer Yo-Kai Watch entdecken lassen."In zwei parallel verlaufenden Handlungen gehst du geheimnisvollen Sichtungen auf den Grund und triffst dabei über 600 Yo-kai. Im Kampf triffst du im neuen 3x3-Feldsystem strategische Entscheidungen. Die Merikka-Yo-kai sind in Yo-Kai Watch 3 angekommen und haben jede Menge Streiche dabei! Aber sie sind nicht die einzigen Wesen, die Nathan auf Trab halten: In den USA erheben sich in der Zombienacht Zombies aus ihren Gräbern!"Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerZudem werden ein neues Kampfsystem und viele Mehrspielermodi versprochen: "Um zu gewinnen, ist schnelles Denken und Handeln gefragt. Mithilfe des neuen Taktikbretts können die SpielerInnen ihre drei bevorzugten Yo-kai innerhalb eines 3x3-Rasters strategisch platzieren: Die Yo-kai in der vorderen Linie sind stärker bei ihren Attacken und können die hinter ihnen stehenden Yo-kai schützen. Man kann sie auch nebeneinander anordnen, und so verstärkte Attacken auslösen. Yo-kai-Fans können so zahllose Kombinationsmöglichkeiten testen und so lange experimentieren, bis sie aus unterschiedlichen Yo-kai das perfekte Team geschmiedet haben.