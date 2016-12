Fate/EXTELLA: The Umbral Star: Anime-Action erscheint am 20. Januar in Europa - 4Players.de

Screenshot - Fate/EXTELLA: The Umbral Star (PS4) Screenshot - Fate/EXTELLA: The Umbral Star (PS4) Screenshot - Fate/EXTELLA: The Umbral Star (PS4) Screenshot - Fate/EXTELLA: The Umbral Star (PS4)

Dass man das seit November in Japan erhältliche Fate/EXTELLA: The Umbral Star im Januar auch in Europa veröffentlichen wird, hatte Marvelous bereits bekannt gegeben. Jetzt hat man mit dem 20. Januar 2017 auch einen konkreten Termin genannt. Zudem seien für die PS4-Fassung ab sofort Vorbestellungen via PlayStation Store möglich. Darüber hinaus wird die Anime-Action aber auch in einer limitierten Auflage als Europa-exklusive "Moon Crux Edition" mit Artbook, Sammelkarten und Poster erhältlich sein:Die Sonderedition schlägt im hauseigenen Shop mit 74,99 Euro für die PlayStation-4-Fassung bzw. 69,99 Euro für die PlayStation-Vita-Version zu Buche. Auch hier sind Vorbestellungen bereits möglich. Aktuelle Spieleindrücke gibt es in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer