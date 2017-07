Fate/EXTELLA: The Umbral Star: PC-Version bestätigt - 4Players.de

Marvelous Europe und XSEED Games werden Fate/EXTELLA: The Umbral Star auch für PC veröffentlichen. Das Actionspiel im Fate-Universum wird am 25. Juli 2017 via Steam für 49,99 Euro erscheinen (mit 10% Launch-Rabatt). Damit feiert die Fate-Reihe ihre PC-Premiere. Die Downloadinhalte sollen bis zum 31. Juli mit 20%-Rabatt angeboten werden.Fate/EXTELLA: The Umbral Star wird am 21. Juli 2017 außerdem für Switch erscheinen (59,99 Euro). Die actionreichen Massenschlachten à la Dynasty Warriors waren bisher nur auf PlayStation 4 und PS Vita verfügbar (zum Test ). "Mit einer Vielzahl von spielbaren Charakteren aus mehreren Fates-Produktionen und drei unterschiedlichen Erzählperspektiven, liefert Fate/EXTELLA: The Umbral Star den bis dato größten Showdown der Reihe", schreibt Nintendo.Letztes aktuelles Video: How to Unlock Artoria