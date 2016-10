Harvest Moon: Skytree Village: Trailer verschafft einen Überblick über das Landwirtschaftsabenteuer - 4Players.de

Im Landwirtschaftsabenteuer Harvest Moon: Skytree Village für Nintendo 3DS übernimmt man am Anfang eine ziemlich desolate sowie vertrocknete Region und muss versuchen, das Land wieder in "grünem Glanz" erstrahlen zu lassen. Dazu muss man die sieben "Himmelsbäume" wiederbeleben. Neben neuer Geschichte und Charaktere werden auch frische Feldfrüchte, Blumenarten und Terraforming versprochen. Zudem soll das Angelsystem überarbeitet werden. Ob man als Mädchen oder Junge auf Ernte und Partnersuche gehen will, kann frei gewählt werden. Das Spiel soll im Herbst 2016 in den USA erscheinen und im Frühjahr 2017 über Rising Star Games nach Europa kommen.Letztes aktuelles Video: Trailer